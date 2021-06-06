Чесноков: «Матч Медведева с Циципасом будет битвой не на жизнь, а на смерть»

Полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Кристианом Гарином в четвертом круге «Ролан Гарроса» (6:2, 6:1, 7:5).

«Когда Даня только начал играть «Ролан Гаррос» в этом сезоне, у него был бешенный настрой. Если первый матч он играл хорошо, то остальные — супер хорошо, дальше — еще лучше. В матче с Томми Полом я уже увидел, что Медведев сейчас находится в невероятной форме, его будет очень сложно остановить», — сказал Чесноков «СЭ».

Чесноков также оценил шансы Даниила Медведева в матче 1/4 «Ролан Гарроса», где он сыграет против Стефаноса Циципаса, пятой ракетки мира.

«Матч Медведева с Циципасом — это как будто полуфинал «Ролан Гарроса», это будет матч-чудо. Мне кажется, что Даня сейчас примерно в такой же форме, как у него была в Америке, где он просто выигрывал матч за матчем, турнир, за турниром. Посмотрим, сможет ли Стефанос остановить его, но у Медведева сейчас абсолютно чистая голова. Матч с Циципасом — битва не на жизнь, а на смерть», — добавил Чесноков.

Даниил Медведев до этого года не выигрывал ни одного матча на Roland Garros.

(Екатерина Звенигородская)