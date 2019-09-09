Медведев и его пост о невероятном Нью-Йорке

Российский теннисист Даниил Медведев — о финале US Open. В финальном матче его обыграл испанец Рафаэль Надаль (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Нью-Йорк, я люблю тебя! Поздравляю Рафаэля Надаля, он невероятный чемпион, написал Медведев в Instagram. — Эти две недели были для меня сумасшедшими и захватывающими. Мне нравится ваша энергия, и я с нетерпением жду возвращения в следующем году.

А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open