Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:13

Мэдисон Кис и Крейчикова вышли в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американка Мэдисон Кис обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. В третьем кргуе турнира Кис встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

В другом матче Барбора Крейчикова из Чехии обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:4, 6:1. В следующей игре Крейчикова встретится с Ангелиной Калининой (Украина).

Китаняка Чжу Линь во втором круге обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии (6:2, 6:2). Далее она встретится с Марией Саккари (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:2

Чжу Линь (Китай) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 32) — 6:2, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:4, 6:1

Теннис
Australian Open
0
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
СМИ сообщили о падении вертолета возле детского сада в Киевской области
Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе
В России появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Надаль: «Думал о завершении карьеры. В матче против Макдональда я не мог ни бить слева, ни бежать»
Надаль: «Меня беспокоит левое бедро. Я пока не знаю, что именно повреждено»
Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге Australian Open
Макдональд о победе над Надалем во втором круге Australian Open: «Рафа никогда не сдается, было непросто»
Калинина обыграла Квитову во втором круге Australian Open
Селехметьева уступила Векич в первом круге Australian Open. Матч дважды прерывали из-за дождя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Думал о завершении карьеры. В матче против Макдональда я не мог ни бить слева, ни бежать»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости