Матыцин оценил решение о допуске россиян на US Open: «Во главу угла ставится спортивный принцип»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение о допуске российских теннисистов на турнир US Open, который проходит в США.

«Я не удивлен решению организаторов турнира в США. Я считаю, это очень взвешенная позиция профессионального теннисного сообщества. Здесь подхода два. Это соблюдение прав спортсменов и коммерческий подход. Это бизнес-проект, большой бизнес-проект, будь то Уимблдон, «Ролан Гаррос» или US Open. Но во главу угла ставится спортивный принцип. Тем более что российские спортсмены, к сожалению, пока участвуют в качестве нейтральных спортсменов в этих соревнованиях. Организации, которые вы назвали, признали, что будет нанесен ущерб и традициям тенниса, и как раз единству теннисного спортивного мира. Именно поэтому оргкомитет US Open принял решение о допуске», — цитирует ТАСС Матыцина.

14 июня стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.