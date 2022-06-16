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Сегодня, 08:31

Врач Надаля сообщил, сможет ли теннисист сыграть в «Уимблдоне»

Виктория Кравченко
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Врач испанского теннисиста Рафаэля Надаля рассказал, сможет ли спортсмен участвовать в «Уимблдоне».

«Если радиочастотная терапия сработает, Рафа прибудет в Лондон в отличной форме. Через четыре дня он приступит к тренировкам без костылей», — цитирует врача Tennis World USA.

Ранее Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прошел курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения. 36-летний теннисист является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.

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