Врач Надаля сообщил, сможет ли теннисист сыграть в «Уимблдоне»

Врач испанского теннисиста Рафаэля Надаля рассказал, сможет ли спортсмен участвовать в «Уимблдоне».

«Если радиочастотная терапия сработает, Рафа прибудет в Лондон в отличной форме. Через четыре дня он приступит к тренировкам без костылей», — цитирует врача Tennis World USA.

Ранее Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прошел курс по разрушению нервов с помощью радиочастотного излучения. 36-летний теннисист является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.