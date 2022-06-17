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Надаль намерен сыграть на Уимблдоне: «Увидимся в Лондоне в понедельник»

Рафаэль Надаль готовится сыграть на Уимблдоне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль готовится сыграть на Уимблдоне.

«Мое намерение — сыграть на Уимблдоне. Увидимся в Лондоне в понедельник. Я прошел два сеанса лечения, и они были успешными. В течение этих пяти дней я смог хорошо потренироваться. После трех лет без игры на траве мне нужно набраться терпения. Каждый день я понемногу улучшаю свое самочувствие. У меня осталась неделя тренировок в Лондоне. Надеюсь, это поможет мне стать конкурентоспособной на Уимблдоне», — приводит слова Надаля RMC Sport.

Напомним, что во время «Ролан Гаррос» — 2022 у теннисиста обострилась старая травма стопы. 36-летний спортсмен недавно возобновил тренировки после прохождения в Барселоне лечения радиоволнами.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/wimbledon/tennis-nadal-affirme-qu-il-a-l-intention-de-jouer-wimbledon_AV-202206170367.html
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