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19 мая, 23:15

Янчук оценил шансы Медведева победить Багниса в первом круге «Ролан Гаррос»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос». В первом круге его соперником станет Факундо Багнис.

«Трудно сказать, кто такой Багнис на данный момент. Это не звезда, поэтому все может быть. Как раз хорошо, ведь Медведеву нужно набирать форму, приходить в себя. Вряд ли Даниил сделает на «Ролан Гаррос» что-то великое, но, по крайней мере, шаг вперед, к обретению своей формы он может сделать.

Если Медведев пройдет первый круг, то дальше будет играть все лучше и лучше. Но это будет зависеть и от будущих соперников. Главная задача Медведева — сыграть хотя бы три матча и прийти в себя!» - приводит слова Янчука «Чемпионат».

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4700045-yanchuk-nazval-glavnuyu-zadachu-medvedeva-na-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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