Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:42

Вондроушова: «Не хочу думать о том, что могу выиграть второй «Большой шлем»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала желание выиграть второй «Большой шлем». В этом году она выиграла Уимблдон.

«У меня есть один — это хорошо. Я не хочу думать о том, что могу выиграть второй. Если до или во время турнира я начну так думать, давление будет слишком большим. Я научилась справляться с давлением, говорить себе, что это просто матч. Это мне помогает, когда я, например, проигрываю. Не знаю, хорошо это или нет, но мне это помогает. Для меня это хороший знак», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге Вондроушова сыграет с квалифаером.

Теннис
US Open
Маркета Вондроушова
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янчук полагает, что Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале US Open
Новости
RSS RSS
Все новости