Янчук полагает, что Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об итогах жеребьевки Открытого чемпионата США 2023 года.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть турнирной сетки.

«Я считаю, что Рублеву и Медведеву досталась рабочая сетка. У Даниила, по идее, до этой стадии не должно возникнуть проблем. Думаю, они дойдут друг до друга, их встреча в четвертьфинале — это наиболее вероятный вариант. Но главными фаворитами я считаю Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, эти двое сейчас показывают более высокий уровень игры, чем все остальные», — приводит ТАСС слова Янчука.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге турнира Медведев сыграет против Аттила Балажа из Венгрии, а Рублев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.