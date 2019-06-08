Маркета Вондроушова: "Барти преподала мне урок"

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова гордится своей игрой на Roland Garros. Чешка дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти.

– Эшли была очень хороша, – цитирует официальный сайт WTA Вондроушову. – Она провела потрясающий матч. У меня было не так много шансов. Барти преподала мне урок. Она не позволила мне сыграть в свой теннис и была лучше во всем. У нее очень сильная подача, играть против нее очень тяжело, потому что она сочетает много сильных качеств.

Это мой первый финал турнира "Большого шлема". Конечно, все хорошо. Горжусь собой, потому что мне только 19 лет, и я выиграла тут шесть тяжелых матчей. Это были удивительные две недели. Многие люди писали мне сообщения. Было странно оказаться на чешском телевидении. Просто наслаждаюсь моментом и не могу поверить в это. Думаю, это изменит мою жизнь. Но стараюсь не думать об этом.