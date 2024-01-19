Маннарино выбил Шелтона и стал соперником Джоковича в четвертом круге Australian Open
Француз Адриан Маннарино в матче третьего круга Australian Open в пяти сетах победил американца Бена Шелтона.
В следующем раунде Маннарино сыграет против первой ракетки турнира серба Новака Джоковича.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
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