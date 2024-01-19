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Сегодня, 15:02

Маннарино выбил Шелтона и стал соперником Джоковича в четвертом круге Australian Open

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Француз Адриан Маннарино в матче третьего круга Australian Open в пяти сетах победил американца Бена Шелтона.

В следующем раунде Маннарино сыграет против первой ракетки турнира серба Новака Джоковича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Адриан Маннарино
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