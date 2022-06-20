Макарова считает справедливым решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» прокомментировала решение Уимблдона не допускать российских и белорусских игроков до соревнований.

— Вся ситуация с Уимблдоном довольно неоднозначная. Сначала отстраняют наших теннисистов, потом у Уимблдона отнимают очки, кто-то этим недоволен. Но в целом сам факт, что за нас заступились, удивителен, учитывая современную ситуацию. Что вы думаете по этому поводу?

— Как-то не ожидала от организаторов Уимблдона, что они так поступят. У нас в правилах прописано, что турниры «Большого шлема» не имеют права по каким-то причинам отстранять спортсменов. Потому что теннис все-таки личный вид спорта, мы играем под своей страной, но это все равно больше для себя: у нас гимн на награждении не играет. Мы никак не можем повлиять на их решение, но я считаю справедливым решение ATP и WTA по отношению к Уимблдону, потому что наши ребята сейчас занимают лидирующие позиции. Если они пропустят ТБШ, они не дополучат очки, поэтому это правильное решение.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. ATP и WTA не согласились с этой позицией и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.