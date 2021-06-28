Кенин обыграла Ван Синьюй в первом круге Уимблдона

В первом круге Уимблдона в женском одиночном разряде американская теннисистка София Кенин победила китаянку Ван Синьюй (6:4, 6:2).

Матч продолжался один час и четыре минуты. Матч продолжался один час и четыре минуты. В следующем раунде Кенин сыграет с победительницей матча между американками Мэдисон Бренгл и Кристиной Макхэйл.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 4) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:4, 6:2

Дэниэлл Коллинз (США) — Полона Херцог (Словения) — 4:6, 6:3, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Даниэль Лао (США, Q) — 6:7 (6:8), 6:3, 6: