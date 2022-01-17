Кудерметова в двух сетах обыграла американку Клер Лю и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге Australian Open обыграла американку Клер Лю.
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
В рейтинге WTA Кудерметова занимает 32-ю строчку, а Лю — 93-ю.
Во втором круге стартового турнира «Большого шлема» российская теннисистка сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4
Следующий соперник
Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия)
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