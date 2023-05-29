Кудерметова стала первой представительницей России, которая проиграла на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила представительнице Словакии Анна Каролине Шмидловой в первом круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут.

Кудерметова стала первой представительницей России, которая проиграла на старте «Ролан Гаррос». До этого матча 13 российских спортсменов выиграли свои встречи первого круга (4 — мужчины, 9 — женщины).

Во втором круге турнира Шмидлова сыграет с Аленой Большовой (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) — 6:3, 6:1