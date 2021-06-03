Кудерметова и Веснина покинули турнир в парном разряде на Roland Garros после первого круга

Российские теннисистки Вероника Кедерметова и Елена Веснина проиграли дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия) / Яфань Ван (Китай) в первом круге парного разряда турнира Roland Garros со счетом 6:1, 7:5.

Продолжительность матча — 1 час 22 минуты.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам/Ван Яфань (Германия/Китай) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:1, 7:5