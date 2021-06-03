Кудерметова и Веснина покинули турнир в парном разряде на Roland Garros после первого круга
15:19
Российские теннисистки Вероника Кедерметова и Елена Веснина проиграли дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия) / Яфань Ван (Китай) в первом круге парного разряда турнира Roland Garros со счетом 6:1, 7:5.
Продолжительность матча — 1 час 22 минуты.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна-Лена Фридзам/Ван Яфань (Германия/Китай) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:1, 7:5
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