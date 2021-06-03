Грачева обыграла Джорджи во втором раунде Roland Garros
16:01
Российская теннисистка Варвара Грачева победила итальянку Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 13 минут. Россиянка сделала два эйса при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, пять двойных и три успешных брейкпоинта.
Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Марта Костюк.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 7:5, 1:6, 6:2
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