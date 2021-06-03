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Грачева обыграла Джорджи во втором раунде Roland Garros

16:01
Варвара Грачева. Фото Twitter
Варвара Грачева. Фото Twitter
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Российская теннисистка Варвара Грачева победила итальянку Камилу Джорджи (7:5, 1:6, 6:2) во втором раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 13 минут. Россиянка сделала два эйса при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, пять двойных и три успешных брейкпоинта.

Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Марта Костюк.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 7:5, 1:6, 6:2

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