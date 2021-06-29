Кристи Ан переиграла Уотсон на Уимблдоне
00:19
Американка Кристи Ан вышла во второй круг Уимблдона. В трех сетах она переиграла британку Хизер Уотсон.
Следующим соперником Ан будет Слоан Стивенс, которая переиграла Петру Квитову.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кристи Ан (США, LL) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 2:6, 7:6 (7:3), 8:6
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2021/11/5/
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