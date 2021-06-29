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Рублев рассказал, как справился с поражением от Штруффа на старте Roland Garros

12:23
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об эмоциях после поражения от Яна-Леннарда Штруффа в первом круге Roland Garros (3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 4:6).

«Из поражения всегда можно извлечь урок, если хочешь прибавлять. Конечно, я был разочарован, но в конце концов я боролся. Я уступал игроку, которого обыграл Медведев на траве неделю назад. Я боролся и старался, благодаря этому я себя чувствую лучше», — цитирует Рублева Tennisnow.com.

Вчера, 28 июня, россиянин вышел во второй круг Уимблдона. На старте соревнований он в четырех сетах переиграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Дополнительная информация:

http://www.tennisnow.com/News/2021/June/10-Minutes-with-Russia-s-Andrey-Rublev.aspx

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Виктория Кравченко все материалы автора

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