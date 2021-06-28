Маррей победил Басилашвили в первом раунде Уимблдона
28 июня 2021, 23:53
Британец Энди Маррей вышел во второй круг Уимблдона. На старте соревнований он переиграл Николоза Басилашвили из Грузии — 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия, 24) — 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
Педро Мартинес (Испания) — Стефано Травалья (Италия) — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4
Лайам Броади (Великобритания, WC) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:3, 6:4, 6:0
Вашек Поспишил (Канада) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 6:3, 6:3
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