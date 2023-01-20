Александрова и Хайзен не смогли пробиться во второй круг парного турнира Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немкой Вивиан Хайзен проиграла в матче первого круга парного разряда Australian Open-2023.
Теннисистки уступили паре Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия) со счетом 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 56 минут.
На счету Меличар и Перес 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9. Александрова и Хайзен допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира американка и австралийка сыграют с парой Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 9) — Екатерина Александрова/Вивиан Хайзен (Россия/Германия) — 6:2, 6:1