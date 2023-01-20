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Сегодня, 06:09

Александрова и Хайзен не смогли пробиться во второй круг парного турнира Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немкой Вивиан Хайзен проиграла в матче первого круга парного разряда Australian Open-2023.

Теннисистки уступили паре Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия) со счетом 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 56 минут.

На счету Меличар и Перес 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9. Александрова и Хайзен допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира американка и австралийка сыграют с парой Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 9) — Екатерина Александрова/Вивиан Хайзен (Россия/Германия) — 6:2, 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
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