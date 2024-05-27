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Сегодня, 08:00

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 27 мая: Кепфер — Медведев, Зверев — Надаль и другие

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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Матчи первого круга «Ролан Гаррос» 2024.

В первом круге Открытого чемпионата Франции 27 мая выйдут на корт россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Павел Котов и Роман Сафиуллин. Немец Александр Зверев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Есихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — 12.00

Макс Перселл (Австралия) — Генри Сквайр (Германия) — 12.00

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Квон Сун Ву (Корея) — 12.00

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 12.00

Бен Шелтон (США, 15) — Юго Гастон (Франция) — 12.00

Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 2) — 12.00

Маттео Арнальди (Италия) — Артур Филс (Франция, 29) — не ранее 13.30

Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Хирон (США) — не ранее 13.30

Кэмерон Норри (Великобритания, 32) — Павел Котов (Россия) — не ранее 13.30

Мартон Фучович (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция, 9) — не ранее 13.30

Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия) — не ранее 13.30

Густаво Хейде (Бразилия, Q) — Себастьян Баес (Аргентина, 20) — не ранее 13.30

Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Янник Ханфманн (Германия) — не ранее 13.30

Маттиа Белуччи (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 25) — не ранее 15.00

Люка ван Аш (Франция) — Денис Шаповалов (Канада) — не ранее 15.00

Филип Мисолич (Австрия, Q) — Кристофер О'Коннел (Австралия) — не ранее 15.00

Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) — не ранее 15.00

Фабио Фоньини (Италия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — не ранее 15.00

Александр Зверев (Германия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания) — не ранее 16.00

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) — не ранее 16.30

Педро Качин (Аргентина) — Томми Пол (США, 14) — не ранее 16.30

Доминик Кепфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5) — не ранее 16.30

Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — не ранее 16.30

Гаэль Монфис (Франция) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — не ранее 21.15

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/1/5/
Теннис
Ролан Гаррос
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