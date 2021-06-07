Крейчикова вышла в четвертьфинал Roland Garros
13:25
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Она в двух сетах переиграла представительницу США Слоан Стивенс — 6:2, 6:0
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:0
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