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Крейчикова вышла в четвертьфинал Roland Garros

13:25
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Она в двух сетах переиграла представительницу США Слоан Стивенс — 6:2, 6:0

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:0

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