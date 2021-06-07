Гауфф победила Жабер и вышла в четвертьфинал Roland Garros
14:04
Представительница США Кори Гауфф победила Онс Жабер из Туниса в четвертом круге Roland Garros. Американка отдала сопернице только четыре гейма за два сета — 6:3, 6:1.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кори Гауфф (США, 24) — Онс Жабер (Тунис, 25) — 6:3, 6:1
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