Гауфф победила Жабер и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Представительница США Кори Гауфф победила Онс Жабер из Туниса в четвертом круге Roland Garros. Американка отдала сопернице только четыре гейма за два сета — 6:3, 6:1.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кори Гауфф (США, 24) — Онс Жабер (Тунис, 25) — 6:3, 6:1