Наоми Осака проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»
Японская теннисистка Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 5:7, 4:6. Во втором круге турнира Анисимова сыграет с Донной Векич из Хорватии.
В другом матче немка Андреа Петкович обыграла француженку Осеан Доден (6:4, 6:2) и во втором круге встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ана Богдан (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова (США, 27) — Наоми Осака (Япония) — 7:5, 6:4
Андреа Петкович (Германия) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:2
Новости