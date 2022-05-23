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Сегодня, 13:49

Наоми Осака проиграла в первом круге «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 5:7, 4:6. Во втором круге турнира Анисимова сыграет с Донной Векич из Хорватии.

В другом матче немка Андреа Петкович обыграла француженку Осеан Доден (6:4, 6:2) и во втором круге встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ана Богдан (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США, 27) — Наоми Осака (Япония) — 7:5, 6:4

Андреа Петкович (Германия) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:2

Теннис
Андреа Петкович
Наоми Осака
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