Кирстя сыграет против Стивенс во втором круге Roland Garros
Определился соперник румынки Сораны Кирсти по второму кругу женской сетки Roland Garros.
Кирстя встретится с американкой Слоан Стивенс, которая в первом круге обыграла немку Юлию Нимайер в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2.
В параллельном матче бразильянка Беатрис Хаддад Майя победила испанку Кристину Букшу — 6:3, 1:6, 6:2. Во втором круге Хаддад Майя сыграет с победителем матча Кайя Канепи (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 10).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 1:6, 6:2
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