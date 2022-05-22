Кирстя сыграет против Стивенс во втором круге Roland Garros

Определился соперник румынки Сораны Кирсти по второму кругу женской сетки Roland Garros.

Кирстя встретится с американкой Слоан Стивенс, которая в первом круге обыграла немку Юлию Нимайер в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2.

В параллельном матче бразильянка Беатрис Хаддад Майя победила испанку Кристину Букшу — 6:3, 1:6, 6:2. Во втором круге Хаддад Майя сыграет с победителем матча Кайя Канепи (Эстония) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 10).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США) — Юлия Нимайер (Германия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 1:6, 6:2