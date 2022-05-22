Жабер проиграла Линетт в первом круге Roland Garros

Теннисистка Онс Жабер из Туниса не смогла выйти во второй круг Roland Garros.

Шестая сеяная турнира проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге — 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.

Во втором круге Линетт встретится с победителем матча Мартина Тревизан (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5