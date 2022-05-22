Жабер проиграла Линетт в первом круге Roland Garros
Теннисистка Онс Жабер из Туниса не смогла выйти во второй круг Roland Garros.
Шестая сеяная турнира проиграла Магде Линетт из Польши в первом круге — 6:3, 6:7 (4:7), 5:7.
Во втором круге Линетт встретится с победителем матча Мартина Тревизан (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Магда Линетт (Польша) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5
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