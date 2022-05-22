Доминик Тим проиграл боливийцу Дельену в первом круге Roland Garros

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Австриец Доминик Тим не смог выйти во второй круг Roland Garros.

В первом круге Тим проиграл боливийцу Уго Дельену в трех сетах — 3:6, 2:6, 4:6.

Во втором круге Дельен сыграет с победителем матча Нуну Боржеш (Португалия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 21).

В параллельной игре болгарин Григор Димитров победил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:1, 6:1. Во втором круге Димитрову предстоит встретиться с победителем встречи Борна Чорич (Хорватия) — Карлос Табернер (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Дельен (Боливия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:2, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 18) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:1, 6:1