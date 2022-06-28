Кирьос в пяти сетах одержал победу в первом круге Уимблдона

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40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился во второй круг Уимблдона-2022.

На старте соревнований Кирьос обыграл представителя Великобритании Пола Джабба в пяти сетах — 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 9 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) — Пол Джабб (Великобритания, WC) — 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция) — Зденек Коларж (Чехия, LL) — 6:3, 6:3, 6:1

Рикардас Беранкис (Литва) — Сэм Куэрри (США) — 6:4, 7:5, 6:3

Дженсон Бруксби (США, 29) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:3, 6:2, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 19) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:3, 7:5

Юго Гренье (Франция, LL) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — 6:3, 7:6 (7:0), 6:7 (6%7), 2:6, 6:4

Кристиан Харрисон (США, Q) — Джей Кларк (Великобритания, WC) — 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (8:6)

Микаэль Имер (Швеция) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 7:5, 7:5

Себастьян Баэс (Аргентина, 31) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:4, 7:5

Давид Гоффен (Бельгия) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:5)