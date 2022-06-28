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Экс третья ракетка мира Петрова считает, что Медведев мог бы победить на Уимблдоне-2022

Карен Саркисян
Корреспондент
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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российский теннисист Даниил Медведев мог бы победить на Уимблдонском турнире в 2022 году.

Напомним, что по решению организаторов Уимблдона теннисисты из России и Белоруссии пропускают турнир.

«Да, финалы в Галле и Хертогенбосхе — это неплохо, но проиграл теннисисту, который даже и в сотне до этого не стоял, — приводит слова Петровой «Чемпионат». — Не знаю, с чем это может быть связано. Может, Даниил просто расслабился, чувствовал себя фаворитом, а соперник его немного удивил своей игрой. Медведев все-таки умеет собираться в нужный момент. Форму он набрал, восстановился после травмы. У любого теннисиста топ-5 есть шанс выиграть турнир «Большого шлема», а Даниил уже его брал, психологически знает, что это, как надо себя вести, как бороться со своими эмоциями, чтобы выигрывать».

Уимблдон-2022 проходит с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4739687-eks-3-ya-raketka-mira-iz-rossii-uverena-chto-u-medvedev-mog-by-pobedit-na-uimbldone-2021.html
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Даниил Медведев
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