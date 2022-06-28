Экс третья ракетка мира Петрова считает, что Медведев мог бы победить на Уимблдоне-2022

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российский теннисист Даниил Медведев мог бы победить на Уимблдонском турнире в 2022 году.

Напомним, что по решению организаторов Уимблдона теннисисты из России и Белоруссии пропускают турнир.

«Да, финалы в Галле и Хертогенбосхе — это неплохо, но проиграл теннисисту, который даже и в сотне до этого не стоял, — приводит слова Петровой «Чемпионат». — Не знаю, с чем это может быть связано. Может, Даниил просто расслабился, чувствовал себя фаворитом, а соперник его немного удивил своей игрой. Медведев все-таки умеет собираться в нужный момент. Форму он набрал, восстановился после травмы. У любого теннисиста топ-5 есть шанс выиграть турнир «Большого шлема», а Даниил уже его брал, психологически знает, что это, как надо себя вести, как бороться со своими эмоциями, чтобы выигрывать».

Уимблдон-2022 проходит с 27 июня по 10 июля.