Кенин вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
17:06
Американская теннисистка София Кенин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла соотечественницу Даниэллу Коллинз со счетом 6:4, 4:6, 6:0.
Шестая ракетка мира сделала один эйс и совершила 4 двойные ошибки.
В полуфинале турнира Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
София Кенин (США, 4) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 4:6, 6:0