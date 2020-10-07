Кенин вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка София Кенин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла соотечественницу Даниэллу Коллинз со счетом 6:4, 4:6, 6:0.

Шестая ракетка мира сделала один эйс и совершила 4 двойные ошибки.

В полуфинале турнира Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, 4) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 4:6, 6:0