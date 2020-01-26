Кенин победила на Australian Open 15-летнюю Гауфф, выиграв третий сет 6:0
08:56
Американка София Кенин в четвертом круге Australian Open одержала волевую победу над соотечественницей Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Ранее 15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Наоми Осаку.
За право выйти в полуфинал Кенин сразится с победителем павры Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
София Кенин (США, 14) — Кори Гауфф (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0
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