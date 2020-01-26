Кенин победила на Australian Open 15-летнюю Гауфф, выиграв третий сет 6:0

Американка София Кенин в четвертом круге Australian Open одержала волевую победу над соотечественницей Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Ранее 15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Наоми Осаку.

За право выйти в полуфинал Кенин сразится с победителем павры Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай, 27).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

София Кенин (США, 14) — Кори Гауфф (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0