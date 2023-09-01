Касаткина сыграет с Миннен в третьем круге US Open
Бельгийская теннисистка Грит Миннен вышла в третий круг турнира US Open. В трех сетах она обыграла американку Сачию Викери — 6:3, 4:6, 6:4.
Следующей соперницей Миннен будет россиянка Дарья Касаткина.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 5) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3
Грит Миннен (Бельгия, Q) — Сачия Викери (США, Q) — 6:3, 4:6, 6:4
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