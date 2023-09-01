Касаткина сыграет с Миннен в третьем круге US Open

Бельгийская теннисистка Грит Миннен вышла в третий круг турнира US Open. В трех сетах она обыграла американку Сачию Викери — 6:3, 4:6, 6:4.

Следующей соперницей Миннен будет россиянка Дарья Касаткина.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 5) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3

Грит Миннен (Бельгия, Q) — Сачия Викери (США, Q) — 6:3, 4:6, 6:4