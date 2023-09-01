Касаткина обыграла Кенин во втором круге US Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира US Open. В трех сетах она переиграла американку Софию Кенин — 2:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Грит Миннен — Сачия Викери.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 13) — София Кенин (США) — 2:6, 6:4, 6:4