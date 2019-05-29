Касаткина и Контавейт вышли во второй круг Roland Garros в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира "Большого шлема" Roland Garros в парном разряде. Они обыграли дуэт - Андреа Миту/Юлия Путинцева (Румыния/Казахстан) - 6:4, 6:1 Матч продолжался 1 час 11 минут.
В следующем круге Касаткина и Контавейт сыграю победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) — Катерина Козлова (Украина)/Александра Панова (Россия). Т
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - Андреа Миту/Юлия Путинцева (Румыния/Казахстан) - 6:4, 6:1
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