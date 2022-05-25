Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над боливийцем Уго Дельеном (4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3) во втором круге турнира «Ролан Гаррос». Продолжительность встречи составила 3 часа и 9 минут.

Хачанов — 25-я ракетка мира, 28-летний Дельен — 90-й номер рейтинга.

Следующим соперником 26-летнего Хачанова станет победитель пары Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Джейсон Каблер (Австралия, Q).

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 21) — Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3