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Сегодня, 12:22

Камельзон не видит явного фаворита в четвертьфинале Касаткина — Кудерметова на «Ролан Гаррос»

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон рассказал, кто будет являться фаворитом в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Дарьей Касаткиной.

«Это два игрока примерно одинакового класса, поэтому шансы на победу равные. Нет каких-то качеств, в которых одна спортсменка радикально превосходила бы другую. Конечно, для обеих теннисисток попадание в четвертьфинал — успех. Я очень рад, что в полуфинале точно будет россиянка», — цитирует News.ru Камельзона.

Касаткина в прошлой игре оказалась сильнее итальянской теннисистки Камилы Джорджи (6:2, 6:2). Кудерметова переиграла американку Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1).

Игра между Касаткиной и Кудерметовой пройдет 1 июня, начало — 13.00 по московскому времени.

Источник: https://news.ru/sport/trener-kamelzon-sdelal-prognoz-na-rossijskij-chetvertfinal-rolan-garros/
Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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