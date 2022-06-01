Камельзон не видит явного фаворита в четвертьфинале Касаткина — Кудерметова на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон рассказал, кто будет являться фаворитом в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос» между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Дарьей Касаткиной.

«Это два игрока примерно одинакового класса, поэтому шансы на победу равные. Нет каких-то качеств, в которых одна спортсменка радикально превосходила бы другую. Конечно, для обеих теннисисток попадание в четвертьфинал — успех. Я очень рад, что в полуфинале точно будет россиянка», — цитирует News.ru Камельзона.

Касаткина в прошлой игре оказалась сильнее итальянской теннисистки Камилы Джорджи (6:2, 6:2). Кудерметова переиграла американку Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1).

Игра между Касаткиной и Кудерметовой пройдет 1 июня, начало — 13.00 по московскому времени.