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Сегодня, 10:21

Как Медведев готовится в четвертьфиналу Australian Open. Видео

Роман Шишов
Корреспондент

В Twitter Открытого чемпионата Австралии появилось видео, как вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев тренируется перед четвертьфинальным матчем против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Игра пройдет сегодня, 26 января (начало — в 11.30 мск).

Напомним, что вчера испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады и стал первым полуфиналистом Australian Open. Также за выход в финал поборется итальянец Маттео Берреттини, который в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса.

Australian Open
Даниил Медведев
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