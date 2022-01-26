Как Медведев готовится в четвертьфиналу Australian Open. Видео
В Twitter Открытого чемпионата Австралии появилось видео, как вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев тренируется перед четвертьфинальным матчем против канадца Феликса Оже-Альяссима.
Игра пройдет сегодня, 26 января (начало — в 11.30 мск).
Напомним, что вчера испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах победил Дениса Шаповалова из Канады и стал первым полуфиналистом Australian Open. Также за выход в финал поборется итальянец Маттео Берреттини, который в пяти сетах одолел француза Гаэля Монфиса.
Meddy's got the moves ?@DaniilMedwed is quarterfinals ready ? #AusOpen • #AO2022 • #AOActive pic.twitter.com/Xb36A88WTh— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022
Новости