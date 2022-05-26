Ивашко уступил во втором круге «Ролан Гаррос»
Белорусский теннисист Илья Ивашко уступил представителю Чили Кристиану Гарину во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 2 часа 49 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
В третьем круге турнира Гарин сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
В другой игре второго круга Лоренцо Сонего обыграл Жоау Соуза (7:6 (7:4), 6:3, 6:4) и в следующем раунде сыграет с Каспером Руудом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кристиан Гарин (Чили) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Лоренцо Сонего (Италия, 32) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4
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