Ивашко уступил во втором круге «Ролан Гаррос»

Белорусский теннисист Илья Ивашко уступил представителю Чили Кристиану Гарину во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 49 минут и завершился со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

В третьем круге турнира Гарин сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

В другой игре второго круга Лоренцо Сонего обыграл Жоау Соуза (7:6 (7:4), 6:3, 6:4) и в следующем раунде сыграет с Каспером Руудом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кристиан Гарин (Чили) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Лоренцо Сонего (Италия, 32) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4