Бегу прокомментировала свое поведение во время матча с Александровой. Она бросила ракетку, которая отскочила в зрителей

Румынская теннисистка Ирина Бегу прокомментировала то, что выкинула ракетку, которая отскочила в зрителей, в матче с Екатериной Александровой во втором круге «Ролан Гаррос» (6:7, 6:3, 6:4).

«Для меня это неприятный момент, так что я не хочу его особо обсуждать. Просто хочу попросить прощения. За всю карьеру я никогда ничего подобного не делала, и сейчас мне очень жаль. Так что я хочу еще раз принести извинения. Это был непростой момент, потому что я не хотела так выкинуть ракетку. Когда бьешь ракеткой в грунт, не ждешь, что она так полетит. Это был неловкий момент, и я хочу оставить его в прошлом и больше не обсуждать», — сказала Бегу на пресс-конференции.

Теннисистка за этот инцидент получила предупреждение, но не была дисквалифицирована.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Бегу встретится с Леолией Жанжан из Франции.