Рыбакина и Самсонова проиграли в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос»

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Теннисистки Людмила Самсонова и Елена Рыбакина уступили Кори Гауфф и Джессике Пегуле в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 3:6, 5:7.

Во втором круг турнира американская пара сыграет с победительницами матча Моника Никулеску/Элисон Ван Уйтванк (Румыния/Бельгия) — Дэниэлл Коллинз/Юлия Путинцева (США/Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 8) — Елена Рыбакина/Людмила Самсонова (Казахстан/Россия) — 6:3, 7:5