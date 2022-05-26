Рыбакина и Самсонова проиграли в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос»
Теннисистки Людмила Самсонова и Елена Рыбакина уступили Кори Гауфф и Джессике Пегуле в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 3:6, 5:7.
Во втором круг турнира американская пара сыграет с победительницами матча Моника Никулеску/Элисон Ван Уйтванк (Румыния/Бельгия) — Дэниэлл Коллинз/Юлия Путинцева (США/Казахстан).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 8) — Елена Рыбакина/Людмила Самсонова (Казахстан/Россия) — 6:3, 7:5
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