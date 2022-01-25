Надаль: «Шаповалов очень талантливый, очень агрессивный, подавал мощно, особенно вторым мячом»

Надаль признался, что победа в матче 1/4 финала Australian Open далась ему очень сложно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги победного матча против Дениса Шаповалова в четвертьфинале Australian Open — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

«Я был совершенно разбит, сложный день, очень жарко. Я не был к такому готов. В начале матча я отлично играл. Но с таким соперником было очень непросто. Шаповалов очень талантливый, очень агрессивный, подавал мощно, особенно вторым мячом», — рассказал Надаль после игры.

В четвертом сете теннисист вызывал на корт врача из-за проблем с животом. Ему пришлось принять лекарство, чтобы продолжить матч.

В полуфинале 35-летний Надаль сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).