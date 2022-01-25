Надаль победил Шаповалова и стал первым полуфиналистом Australian Open
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале Australian Open в пяти сетах победил канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 4 часа 10 минут.
В полуфинале 35-летний Надаль сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3
Новости