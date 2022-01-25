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Сегодня, 10:41

Надаль победил Шаповалова и стал первым полуфиналистом Australian Open

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Australian Open
Роман Шишов
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале Australian Open в пяти сетах победил канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут.

В полуфинале 35-летний Надаль сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Australian Open
Денис Шаповалов
Рафаэль Надаль
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