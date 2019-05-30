Испанка Большова и американка Анисимова вышли в третий круг Roland Garros

Представительница Испании Алена Большова пробилась в третий круг Roland Garros. Победительница квалификации после выигрыша в первом круге у россиянки Веры Звонаревой сегодня одолела Сорану Кирстю из Румынии.

В другой игре Аманда Анисимова из США взяла верх над 11-й "сеяной" белоруской Ариной Соболенко.

Также из "сеяных" теннисисток борьбу прекратили китаянка Ван Цян и канадка Бьянка Андрееску, снявшаяся с матча из-за травмы.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Алена Большова (Испания, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 7:6(7:5), 7:6(7:3)

Ига Свентек (Польша) - Ван Цян (Китай, 16) - 6:3, 6:0

Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (Белоруссия, 11) - 6:4, 6:2

София Кенин (США) - Бьянка Андрееску (Канада, 22) - 0:0 отказ 2-го игрока