Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на увеличение числа заболевших коронавирусом в США. Страна является лидером по количеству больных.

— В США 50 тысяч новых случаев, — написал Кирьос в своем Twitter. — И там же собираются проводить US Open. Идиотизм.

Турнир, как и планировалось, состоится с 31 августа по 13 сентября. Он пройдет без болельщиков. Ранее он был перенесен из-за пандемии коронавируса.