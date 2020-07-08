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«Идиотизм». Ник Кирьос — о проведении US Open в условиях коронавируса

8 июля 2020, 18:00
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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на увеличение числа заболевших коронавирусом в США. Страна является лидером по количеству больных.

— В США 50 тысяч новых случаев, — написал Кирьос в своем Twitter. — И там же собираются проводить US Open. Идиотизм.

Турнир, как и планировалось, состоится с 31 августа по 13 сентября. Он пройдет без болельщиков. Ранее он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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