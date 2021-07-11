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Хорваты Мектич и Павич стали победителями мужского парного турнира на Уимблдоне

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Хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич стали победителями парного мужского турнира Уимблдона.

В финале хорваты обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Хорваты сделали 9 эйсов, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7.

В женском парном финале Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) победили россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину (6:3, 5:7, 7:9).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

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Сергей Разин все материалы автора

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