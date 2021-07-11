Хорваты Мектич и Павич стали победителями мужского парного турнира на Уимблдоне
Хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич стали победителями парного мужского турнира Уимблдона.
В финале хорваты обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Хорваты сделали 9 эйсов, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7.
В женском парном финале Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) победили россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину (6:3, 5:7, 7:9).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Парный разряд
Финал
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5
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