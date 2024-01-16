Давидович Фокина: «Если я выиграю медаль на Олимпиаде, то на следующий день набью татуировку олимпийских колец»

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина рассказал, какую цель ставит перед собой на Australian Open-2024.

«Я всегда хорошо играл пять сетов. Думаю, у меня больше побед, чем поражений. У меня хорошее предчувствие. Я хочу насладиться Австралией, потому что ни разу не прошел дальше второго раунда. Одна из целей должна заключаться в этом», — приводит Marca слова теннисиста.

Также он заявил, что сделает татуировку с изображением олимпийских колец, если завоюет медаль на Играх в Париже.

«Я думаю, если ты хочешь сделать татуировку на своем теле, то должен завоевать медаль. Если я выиграю медаль, то набью татуировку олимпийских колец на следующий день», — добавил он.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Давидович Фокина победил француза Констана Лестьенна со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:5). Его следующим соперником станет Нуну Боргес из Португалии.