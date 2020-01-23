Халеп призналась, что потеряла концентрацию в матче с Дарт

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями после победы над британкой Хэрриет Дарт (6:2, 6:4) во втором раунде Australian Open. При счете 5:2 во втором сете она позволила сопернице взять два гейма подряд

— Да, я потеряла концентрацию, — сказала румынка в эфире телеканала Eurosport 1. — Я люблю играть под давлением. Честно говоря, это доставляет мне больше удовольствия. Пока еще о титуле говорить рано. Но у меня хорошие воспоминания об этом турнире. Публика здесь всегда приятная. Надеюсь, что смогу выступить удачно.

В 2018 году Халеп дошла до финала Australian Open, это ее высшее достижение на турнире. В третьем раунде ей предстоит матч с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).