Халеп обыграла Свентек и вышла в четвертьфинал Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп победила полячку Игу Свентек (3:6, 6:1, 6:4) 14 февраля в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 53 минуты. В 1/4 финала соперницей Халеп станет американка Серена Уильямс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 2) — Ига Свентек (Польша, 15) — 3:6, 6:1, 6:4