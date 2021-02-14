Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
13:09
Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв серба Душана Лайовича со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.
За выход в четвертьфинал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Душан Лайович (Сербия, 23) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3
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