Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв серба Душана Лайовича со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

За выход в четвертьфинал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Милош Раонич (Канада).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Душан Лайович (Сербия, 23) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3